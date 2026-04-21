Record de vânzări pentru antidepresive în R. Moldova. Cum explică specialiștii

Importul și consumul de antidepresive sunt în creștere în Republica Moldova. Anul trecut, au fost vândute aproape 1,3 milioane de cutii, cu 17% mai multe față de 2024. Medicii susțin că statisticile nu sunt alarmante, ci reflectă faptul că pacienții au început să ceară ajutor specializat și să accepte tratamentul pentru afecțiunile psihice.

Un studiu național arată că aproape 20% dintre cetățenii moldoveni suferă de depresie, iar o treime se confruntă cu anxietatea. Consumul de medicamente are și o explicație.

Andrei Eșanu, psihiatru, psihoterapeut: „După părerea mea aceasta arată că oamenii capătă curaj, înțeleg necesitatea și se adresează după ajutor. În afară de aceasta au fost instruiți mai mulți specialiști, inclusiv din sănătatea mintală, dar și specialiști de familie care au învățat cum să pună diagnosticul de depresie și cum să prescrie antidepresante.”

În R. Moldova există 40 de centre comunitare de sănătate mintală, iar antidepresivele se eliberează doar cu rețetă. Totuși, specialiștii avertizează că unele persoane le folosesc fără consult medical, ceea ce poate fi periculos.

Cristina Păvălache, coordonator, Centrul Comunitar de Sănătate Mintală Centru, Chișinău: „Le iau din propriul considerent sau mai consultă rețelele sociale, mai consultă unele platforme care nu conțin doar caracter medical și le iau din propria inițiativă. Persoanele care le iau din neștiință și din auzite o să manifeste și o dependență și poate să provoace diferite reacții adverse care, într-un dozaj mai mare, poate fi și letal.”

Antidepresivele reprezintă aproape 2% din totalul medicamentelor importate și comercializate. Dacă în 2025 importurile au crescut cu 17% față de 2024, ele rămân ușor sub nivelul din 2023.

Iuliana Albu, director general, Agenția Medicamentului: „În 2023 au fost importate peste 1 milion 300 de cutii, în valoare de peste 3 milioane de lei. În 2024 volumul a fost și mai scăzut, doar 1 milion de cutii au fost importate. În anul 2025, avem o mică creștere, dar rămâne cu aproximativ 5% mai mic decât în anul 2023.”

La nivel european, consumul de antidepresive a crescut de aproape două ori și jumătate în ultimele două decenii, conform Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Singura excepție este Danemarca, unde consumul a scăzut cu 4% în ultimul deceniu.