Şefa Comisiei Europene a cerut Ungariei să treacă rapid la reforme

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut Ungariei să treacă rapid la realizarea de reforme, după victoria opoziţiei la recentele alegeri parlamentare.

Ea a subliniat că progresul acestora este esenţial pentru deblocarea fondurilor UE îngheţate în valoare de miliarde de euro.

În cadrul unui eveniment organizat duminică cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la înfiinţarea publicaţiei germane Die Zeit, şefa executivului european a atenţionat că Budapesta riscă să piardă 6, 5 miliarde de euro (7,6 miliarde de dolari) din fondurile UE de recuperare după pandemie dacă nu reuşeşte să îndeplinească condiţiile până la sfârşitul lunii august.

Presiunea timpului este „enormă”, a spus ea, adăugând că trimisese cu două zile în urmă o echipă de înalţi funcţionari de la Bruxelles în Ungaria pentru a colabora cu echipa câştigătorului alegerilor, Peter Magyar, în vederea realizării reformelor şi investiţiilor necesare.

Fondurile europene au fost îngheţate din cauza îngrijorărilor legate de funcţionarea statului de drept în Ungaria sub mandatul premierului în exerciţiu Viktor Orban.

Întrebată dacă UE ar fi trebuit să adopte o linie mai dură faţă de Budapesta, Von der Leyen a răspuns că UE s-a manifestat „extrem de strict”, îngheţând o sumă totală de 17 miliarde de euro pentru Budapesta – un deficit care, potrivit acesteia, a afectat competitivitatea Ungariei şi s-a reflectat în rezultatul alegerilor.

În plus, UE a trebuit sa respecte cu stricteţe tratatele sale atunci când a impus fiecare sancţiune guvernului Orban, a explicat şefa executivului comunitar.

Ungurii „merită să primească aceste fonduri europene odată ce condiţiile vor fi îndeplinite”, a adăugat ea.

Invocând ceea ce a descris ca fiind o obstrucţionare sistematică a unor decizii ale UE de către Budapesta ani în şir, şefa Comisiei Europene s-a pronunţat în favoarea renunţării la principiul unanimităţii în procesul decizional privind politica externă a UE, susţinând că blocul comunitar trebuie să poată acţiona rapid şi să se asigure că „vocea Europei este auzită”, potrivit dpa.