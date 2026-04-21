Imagini dezolante după zilele de pomenire: Majoritatea invocă lipsa de respect a vizitatorilor

După zilele de pomenire a celor decedați, mai multe cimitire din Chișinău au rămas acoperite de deșeuri. Imaginile surprinse după Paștele Blajinilor arată alei presărate cu gunoaie, într-un contrast evident cu semnificația religioasă a sărbătorii.

Situația a stârnit reacții diferite: majoritatea invocă lipsa de respect a vizitatorilor.

Persoanele care au venit să-și comemoreze rudele au lăsat în urmă pungi de plastic, sticle și resturi alimentare, aruncate inclusiv în apropierea mormintelor. Deși în cimitire au fost instalate coșuri de gunoi, acestea au rămas, în multe cazuri, neutilizate.

Unii vizitatori s-au declarat revoltați de situație și au subliniat că fiecare ar trebui să-și adune deșeurile. Alții au atras atenția asupra numărului insuficient de tomberoane sau a amplasării acestora în zone mai puțin accesibile.

Reprezentanții Bisericii consideră că imaginile reflectă, în primul rând, o problemă de educație și responsabilitate civică. Aceștia îndeamnă credincioșii să manifeste respect și să păstreze curățenia, mai ales într-un loc cu o încărcătură spirituală deosebită.

Anterior, Primăria municipiului Chișinău a anunțat că, în zilele de duminică și luni, au fost mobilizate suplimentar autospeciale pentru salubrizare și spălarea carosabilului în zona cimitirului „Sfântul Lazăr”. Autoritățile au precizat că există spații amenajate pentru colectarea deșeurilor și au făcut apel către cetățeni să respecte regulile de igienă și să utilizeze tomberoanele.