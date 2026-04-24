De cât timp este nevoie pentru evacuarea sau distrugerea munițiilor de la Cobasna

Șeful Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Serghei Șoigu, a declarat pe 21 aprilie, într-un interviu pentru cotidianul rusesc „Komsomolskaia Pravda”, că munițiile din depozitele de la Cobasna, păzite de trupele Grupului Operativ de Trupe Rusești, care staționează ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, nu pot fi evacuate și că trebuie distruse pe loc doar cu experți ruși și echipament rusesc, altfel riscul unei catastrofe este iminent.

„Depozitele din Cobasna au fost umplute în perioada sovietică. Au trecut aproape 40 de ani, iar cea mai mare parte a muniției a expirat demult. Aceasta înseamnă că nu numai că este periculoasă utilizarea, ci și mutarea sau chiar atingerea acesteia. Și acest pericol crește în fiecare an”, a afirmat el.

În timp ce, în urmă cu câteva decenii, era încă posibil să se discute despre evacuarea muniției din depozite, acum singura opțiune, în perspectiva lui Șoigu, este distrugerea acesteia la fața locului cu extremă precauție.

„Și acest lucru este imposibil fără specialiști ruși și fără echipamente rusești. Chiar și în timpul mandatului meu de ministru al Apărării, am propus în repetate rânduri părții moldovenești diverse opțiuni. Mai mult, aș spune că au fost foarte avantajoase pentru Chișinău. Dar moldovenii au refuzat”, a relatat el, sugerând necesitatea menținerii trupelor ruse în regiunea transnistreană și, în plus, transportarea tehnicii militare rusești suplimentare.

Fostul șef al Misiunii OSCE în Moldova, William Hill, a relatat că, în 1999-2006, deși se vorbea că evacuarea munițiilor în Rusia ar putea dura mulți ani, până la urmă, transportarea celor 21.000 de tone a luat doar șase luni.

„Am auzit opinii diferite despre cât de repede și cât de dificil ar putea să distrugi unele muniții în Cobasna”, a spus Hill. „Și răspunsul adevărat este că, într-adevăr, o parte din ele ar putea să fie periculoase. Va trebui să fiți precauți, dar noi nu știm exact cât va costa și nu știm cât de repede ar putea să fie. Dar cu certitudine, OSCE, sprijinit de un fond voluntar, ar putea-o face, ar putea-o duce până la capăt.”

În depozitele de la Cobasna au fost inițial 41.000 de tone de muniții. După datele OSCE, în 2001 au fost retrase 1.153 de tone, în 2002 – 2.400 de tone, în 2003 – 16.573 de tone și în 2004 – 980 de tone.

Potrivit fostului vicepremier pentru Reintegrare, Vasile Șova, Moscova a stopat procesul după ce a constatat că negocierile în conflictul transnistrean au început să evolueze în defavoarea sa, preferând să folosească munițiile rămase ca element de șantaj asupra Chișinăului.

Conform unei decizii a Curții Constituționale a Republicii Moldova din 2017, circa 70 de procente din comandamentul unității militare a Grupului Operativ de Trupe Ruse staționat la Cobasna – inclusiv depozitul de muniții – sunt constituite din locuitori din Râbnița și Cobasna, și 100 de procente din personalul tehnic al depozitului de la Cobasna – șefi de depozite, tehnicieni, mecanici – constituie locuitorii regiunii.

Această decizie a Curții Constituționale a fost emisă la sesizarea unui grup de deputați liberali care au cerut Curții să explice dacă este respectat principiul de neutralitate al Republicii Moldova prin dislocarea pe teritoriul statului a trupelor militare ale unei țări străine.