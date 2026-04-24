Alexandru Balan, extrădat astăzi. Ora la care ajunge în custodia autorităților ex-adjunctul SIS, condamnat pentru trădare

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, condamnat la Chișinău pentru trădare și anchetat în România pentru spionaj, va fi predat vineri autorităților moldovene.

Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova (SIS), va fi predat vineri, 24 aprilie, autorităților moldovene, prin Punctul de Trecere a Frontierei Albița, în baza unei hotărâri emise de Curtea de Apel București. Transferul va fi realizat de Poliția Română, care îl va escorta din Arestul Central al Poliției Capitalei până la granița cu Republica Moldova, unde predarea este programată să aibă loc în cursul după-amiezii.

Fostul oficial al serviciilor de informații de la Chișinău a fost deja condamnat în Republica Moldova la un an și șase luni de închisoare, precum și la interdicția de a ocupa funcții publice timp de doi ani și jumătate, după ce și-a recunoscut vinovăția într-un dosar de trădare instrumentat de procurorii moldoveni.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024-2025, Alexandru Bălan ar fi avut mai multe întâlniri la Budapesta cu agenți ai serviciilor de informații din Belarus, în cadrul cărora ar fi primit instrucțiuni și ar fi fost implicat în activități considerate ilegale. Datele strânse de procurori arată că acesta ar fi colaborat cu ofițerul KGB belarus Uladzimir Varazhbitau, sprijinit de alți agenți, într-o rețea care ar fi desfășurat operațiuni în mai multe state europene.

Ancheta desfășurată la Chișinău a fost completată de investigații şi în România, unde Alexandru Bălan este cercetat pentru tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.

El a fost reținut pe 8 septembrie 2025 la Timișoara, în urma unei operațiuni coordonate de procurorii DIICOT și de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

„Vineri, 24 aprilie, Poliția Română va escorta un bărbat, de 47 de ani, cu dublă cetățenie moldovenească și română, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată, la un punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova, în vederea executării unei pedepse privative de libertate.

Acesta va fi predat autorităților din Republica Moldova la Punctul de Trecere al Frontierei Albița, urmare a hotărârii emise de către Curtea de Apel București.

Reamintim că, în urma activităților desfășurate de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrală, la data de 9 septembrie 2025, a fost dispusă reținerea acestuia și ulterior arestarea preventivă, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată.

Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova”, au transmis, printr-un comunicat, reprezentanţii Poliţiei Române.

Alexandru Bălan va fi transferat din Arestul Central al Poliției Capitalei, sub escortă, în cursul dimineții de vineri, urmând să ajungă în custodia autorităților de la Chişinău în intervalul orar 14:00-15:00.

Curtea de Apel Bucureşti a aprobat, luni, extrădarea fostului director al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Bălan, condamnat de Judecătoria Chişinău la un an şi şase luni de închisoare, pentru tentativă la infracţiunea de divulgare a secretului de stat.

Ex-adjunctul SIS, Alexandru Balan a fost reținut la 8 septembrie 2025, în urma unei operațiuni internaționale coordonate de DIICOT România și serviciile de informații din mai multe state europene, fiind cercetat pentru trădare și transmitere de informații secrete de stat.