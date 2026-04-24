VIDEO: „Coridorul rușinii” în fața Parlamentului: Reprezentanții MAN protestează împotriva prețurilor la carburanți și a legii amalgamării

Reprezentanții Mișcării Alternativa Națională (MAN) au organizat un flashmob intitulat „Coridorul rușinii” în fața Parlamentului Republicii Moldova.

Oamenii adunați țin pancarde în mâini pe care scrie:

„PAS distruge primăriile”

„Oamenii plătesc criza, PAS o comentează”

„La pompă e jale mare, de la PAS nicio mișcare”.

9:30 Mai mulți reperezentanți MAN s-au adunat în fața Parlamentului pentru a protesta împotriva prețurilor exorbitante la carburanți și împotriva legii amalgamării.