VIDEO: „Coridorul rușinii” în fața Parlamentului: Reprezentanții MAN protestează împotriva prețurilor la carburanți și a legii amalgamării
Reprezentanții Mișcării Alternativa Națională (MAN) au organizat un flashmob intitulat „Coridorul rușinii” în fața Parlamentului Republicii Moldova.
Oamenii adunați țin pancarde în mâini pe care scrie:
„PAS distruge primăriile”
„Oamenii plătesc criza, PAS o comentează”
„La pompă e jale mare, de la PAS nicio mișcare”.
9:30 Mai mulți reperezentanți MAN s-au adunat în fața Parlamentului pentru a protesta împotriva prețurilor exorbitante la carburanți și împotriva legii amalgamării.