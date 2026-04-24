Politico: UE avansează cu aderarea Ucrainei și R. Moldova după plecarea lui Orbán

„Clusterele” cheie de negociere vor fi deblocate, deschizând calea către cele două state care se alătură blocului comunitar. Ucraina și Republica Moldova vor putea avansa cu procesul de aderare la UE în urma înfrângerii electorale a prim-ministrului ungar Viktor Orbán, au declarat diplomați și oficiali, punând capăt unui impas de patru ani privind cererile lor.

Politico susține că Ucraina și Republica Moldova și-au văzut drumul către aderare întârziat după ce li s-a acordat statutul de candidat în 2022, Orbán respingând inițierea formală a „clusterelor” de negociere — grupurile de reforme și angajamente pe care țările candidate trebuie să le îndeplinească înainte de aderare.

Aceste discuții ar trebui să înceapă în curând, au declarat patru oficiali și diplomați ai UE care au cunoștințe despre negocieri, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre discuții confidențiale.

După ce UE a reușit în sfârșit să deblocheze împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, „acum este momentul să privim cu nerăbdare” către „următorul pas”, care este candidatura sa la aderare la UE, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, în drum spre un summit al liderilor UE din Cipru, joi, după discuțiile cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski. Primul pas legal pe calea Kievului către aderarea la UE, deschiderea primului grup, a fost blocată de Ungaria timp de ani de zile, dar ar putea fi în sfârșit deblocată de un nou guvern la Budapesta, au declarat oficialii.

Ucraina anticipează deschiderea grupurilor sale în „săptămânile următoare”, a declarat viceprim-ministrul ucrainean Taras Kachka pentru Politico într-un apel video.

Kachka, responsabil de candidatura Kievului la aderare, a declarat că are în vedere o reuniune a miniștrilor afacerilor europene pe 26 mai ca obiectiv pentru deschiderea primului grup de negocieri. Deși Bruxelles-ul și Kievul au negociat deja informal, decizia de a avansa oficial trebuie luată în unanimitate de toate cele 27 de guverne ale UE – iar Ungaria a blocat până acum progresul.

Orbán va preda puterea luna viitoare liderului opoziției, Péter Magyar, care a declarat că nu susține o intrare „accelerată” a Kievului, dar că nu va sta în calea procesului obișnuit urmat. Procesul durează câțiva ani și necesită implementarea unor reforme ample. Acest lucru nu a fost realizat de nicio țară de când Croația a aderat la UE în 2013.

Budapesta va „accepta țările care sunt gata să adere, în loc să le facă să aștepte la coadă, deoarece acest lucru nu ar fi în interesul poporului european”, a declarat Magyar.

Anticorupție

Până la momentul în care liderii UE se vor reuni în iunie, Kachka a declarat că ar fi posibil să se deschidă toate grupurile de negocieri active pentru Ucraina. Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, „a menționat luna iunie cel puțin pentru primul grup. Cred că putem face toate grupurile și acolo”, a spus el.

Zelenski, Costa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au întâlnit în marja summitului liderilor de joi de la Ayia Napa, Cipru, unde au „solicitat deschiderea fără întârziere a unor grupuri de negocieri” într-o declarație comună.

UE și-a exprimat anterior îngrijorarea cu privire la eforturile anticorupție din Ucraina, iar unii parlamentari ucraineni s-au opus schimbărilor cerute de Bruxelles. Kachka a declarat că aceste obiecții sunt o parte normală a procesului democratic, dar că reformele statului de drept sunt în curs de desfășurare.

În ciuda optimismului, procesul va fi în continuare dificil. Capitalele au respins deja ideea că noile țări ar putea fi admise din motive geopolitice, pe fondul îngrijorărilor că viitoarele guverne ar putea renunța la democrație și la statul de drept, creând o altă confruntare, așa cum s-a văzut în Ungaria. Cu toate acestea, o discuție mai amplă despre reformarea procesului sau admiterea de noi membri fără drepturi depline nu a început încă.

„Cu actualul guvern ungar este posibil să continuăm cu împrumutul de 90 de miliarde de euro, iar cu noul guvern, vom continua procesul de aderare”, a declarat Kos miercuri.

Răspunzând la rapoartele conform cărora Franța și Germania doresc să ofere Ucrainei o aderare „simbolică” la UE, Kachka a respins ideea. „Singurul model de aderare pe care îl urmărim este o aderare completă clasică, normală… la Uniunea Europeană, conform metodologiei”, a spus el. Rămâne realist ca Kievul să fi finalizat majoritatea pașilor necesari pentru a adera la UE până la sfârșitul anului 2027, a adăugat el.

„2027 este un an foarte bun, cel puțin pentru închiderea majorității capitolelor”, a spus el. „Și, bineînțeles… și pentru a începe chiar și redactarea tratatului de aderare.” Ucraina se apără pe sine și Europa, a declarat Zelenski în timp ce se alătura liderilor UE din Cipru, joi.

„Și nu apără Europa simbolic – oamenii chiar mor… Apărăm valorile europene comune”, a spus el. „Cred că merităm să fim membri deplini ai Uniunii Europene.”

„Indiferent de ce va fi necesar”

Drumul Moldovei către aderarea la UE a fost întârziat din cauza disputei privind Ucraina, cererea sa de aderare fiind înfrățită cu cea a Kievului. Un oficial moldovean, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi sincer, a confirmat că țara anticipează o cale de urmat în următoarele săptămâni, dar a subliniat importanța progresului înainte de vară.

„Europa a dovedit că avem capacitatea de a sprijini Ucraina nu numai în trecut, ci și în viitor”, a declarat Costa pentru Politico. „Și vom continua pentru că vom sprijini Ucraina, atât timp cât este necesar și indiferent de ce va fi necesar.”