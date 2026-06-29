De ce a ajuns Dorin Recean în Consiliul Moldatsa? Explicațiile șefului APP

Directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, susține că Dorin Recean a fost numit membru independent în Consiliul de Administrație al Moldatsa pe fondul unor îngrijorări legate de activitatea întreprinderii.

Potrivit lui Cojuhari, decizia a fost luată după o discuție cu fostul premier, în contextul unor semnale de alarmă privind activitatea întreprinderii.

„Din unele îngrijorări pe care le aveam, am avut o discuție cu domnul Recean. A fost o discuție și o decizie să meargă ca membru independent în Consiliul de Administrație. Dumnealui a depus cerere și a renunțat la indemnizație. Respectiv, am considerat că e o candidatură bună, care chiar poate supraveghea acele îngrijorări și acele discuții care au apărut în ultima perioadă”, a declarat Roman Cojuhari.

Întrebat care va fi rolul lui Dorin Recean în cadrul Consiliului de Administrație, șeful APP a explicat că acesta va putea solicita rapoarte și explicații privind activitatea întreprinderii.

„Acestea și sunt atribuțiile și rolul Consiliului de Administrare”, a precizat Cojuhari.

Solicitat să explice de ce era necesară implicarea lui Recean, în condițiile în care Consiliul are deja mai mulți membri, directorul APP a spus că uneori este nevoie de aportul unei persoane din afară.

Totodată, Roman Cojuhari a declarat că nu intenționează să-și dea demisia în contextul scandalului de la Moldatsa.

De menționat că, în ultima perioadă, Î.S. Moldatsa a fost vizată de mai multe scandaluri și controverse publice, inclusiv legate de managementul instituției, achiziții și modul de administrare a resurselor financiare.

Mai exact, potrivit unei investigații publicate de RISE Moldova, Anastasia Taburceanu ar fi încasat peste un milion de lei în mai puțin de un an de activitate la Moldatsa. Datele analizate de jurnaliști arată că aceasta a fost angajată în funcția de purtătoare de cuvânt la începutul lunii iunie 2025.

Subiectul a generat numeroase reacții în spațiul public și politic, inclusiv solicitări privind publicarea informațiilor referitoare la gestionarea fondurilor întreprinderii și politica de salarizare.