De ce a ajuns Putin în imposibilitatea de a anunța un succes militar în Ucraina, de „Ziua Victoriei”

Rusia a subestimat rezistența Ucrainei, ceea ce l-a pus pe Vladimir Putin în imposibilitatea de a anunța un succes militar semnificativ la parada de „Ziua Victoriei” transmite ministerul britanic al apărării în ultimul raport privind războiul din Ucraina, scrie Hotnews.ro.

Astfe, planul invaziei s-a bazat, cel mai probabil, pe supoziția eronată confrom căreia trupele Moscovei nu vor întâmpina prea multă rezistență, iar orașele vor putea fi rapid încercuite și cucerite.

