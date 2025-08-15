Premierul României, huiduit la Constanța, înaintea discursului de Ziua Marinei

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit înaintea discursului pe care l-a susținut la Constanța, de Ziua Marinei Române. Șeful executivului și-a încheiat alocuțiunea făcând un apel la angajații din sistemul public că „niciun efort nu este prea mare” pentru a crea condiții mai bune și pentru a trece „de această perioadă dificilă”.

„Dacă astăzi aici putem sărbători în pace această zi importantă, acest lucru se datorează și Forțelor Navale Române. Marinarii noștri sunt la gurile Dunării, pe Marea Neagră, pe mările și oceanele lumii. Este cartea noastră de vizită și se cuvine să le mulțumesc pentru curajul și profesionalismul lor, pentru că ai nevoie de aceste calități în fața pericolelor și incertitudinii. Sunt conștient că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați și îi asigur pe comandanții forțelor de sprijinul Guvernului României. Se cuvine să le mulțumesc familiilor acestora pentru înțelegerea de care dau dovadă și pentru sprijinul pe care îl acordă acestora. În această zi nu putem să nu ne gândim cu recunoștință la eroii noștri, la cei care s-au jertfit sub pavilioanele noastre în conflicte pentru libertatea neamului nostru. Sunt aici să vă spun că dezvoltarea țării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul a avut și un apel la angajații din serviciul public: „Pentru cei care suntem în serviciul public, niciun efort nu este prea mare pentru a crea condiții în așa fel încât copiii noștri să aibă o viață mai bună în țara noastră, în anii următori, astfel încât să trecem de această perioadă dificilă. Am încredere în români și am încredere în România”.