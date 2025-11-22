De unde provin armele descoperite la PTF Albița?

Experții militari oferă primele ipoteze privind proveniența armamentului depistat în camionul oprit la punctul de trecere Albița–Leușeni. Generalul în rezervă Ion Costaș, fost ministru de Interne, afirmă că cel mai probabil armele provin din depozitele sovietice de la Cobasna, aflate sub controlul structurilor transnistrene.

În aceeași timp, fostul ministru al Apărării, Vitalie Marinuță, susține că unele elemente din fotografiile publicate ar putea fi de producție iraniană, similare cu armament capturat în Yemen și furnizat recent Rusiei.

Costaș afirmă că traseul logic indică Transnistria, dat fiind tipul armamentului și istoricul comerțului ilegal din regiune:

„Singura posibilitate este proveniența din depozitele Armatei a 14-a de la Cobasna. Moscova le-a permis structurilor transnistrene să vândă o parte din armament, iar banii sunt motivația principală”, a spus el.

În schimb, Vitalie Marinuță ridică un alt semn de întrebare: „Armele seamănă izbitor cu echipamente iraniene livrate Rusiei în ultimii ani. Dacă se confirmă, trebuie clarificat cum a ajuns acest tip de armament pe teritoriul Republicii Moldova”.

Ministerul Apărării a verificat toate depozitele aflate pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale și anunță că nu există lipsuri de muniții sau armament, ceea ce exclude varianta unei scurgeri din unitățile militare ale Republicii Moldova.