Clădirea abandonată a Hotelului Național, închisă pentru siguranța copiilor și locuitorilor

Intrările în fosta clădire a Hotelului Național din Chișinău au fost complet blocate, după ce autoritățile au sudat intrarea din spate și au montat gratii metalice la intrările din față. Anunțul a fost făcut de pretorul sectorului Centru, Vlad Hîncu, pe 20 și 21 noiembrie, care a precizat că, în perioada următoare, în zonă vor fi instalate camere de supraveghere video pentru monitorizarea permanentă a perimetrului.

Măsura vine la două săptămâni după ce o elevă de 13 ani și-a pierdut viața în clădire, iar în zilele următoare alți minori au fost surprinși accesând imobilul abandonat. Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei.

Edilul Capitalei, Ion Ceban, a declarat anterior că Primăria nu poate asigura securitatea clădirii, întrucât aceasta este proprietate privată, și a făcut apel la Guvern pentru a găsi soluții care să oblige proprietarii să asigure pază. Ulterior, edilul a dispus evaluarea cheltuielilor pentru instalarea unui gard de protecție, costurile urmând să fie imputate proprietarului.