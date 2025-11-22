Croazieră cu ruși, blocată să intre în portul de la Istanbul: tensiuni între Turcia și Rusia

Peste 600 de turiști ruși au fost blocați pe o navă de croazieră în largul coastei Turciei, relatează RIA Novosti.

Nava Astoria Grande nu a primit permisiunea de a intra în portul Istanbul, după recentul refuz al autorităților din Teritoriul Krasnodar de a accepta feribotul turcesc Seabridge din Soci.

Anterior nava făcea escale repetate la Istanbul.

Administrația portuară nu a explicat proprietarului motivele refuzului, a declarat SK Akvilon (agentul de vânzări pentru tururi pe vasul Astoria Grande).

Ca urmare, vasul, care fusese ancorat în Marea Marmara timp de câteva ore, a mers până la ultimul punct al croazierei – la Soci.

Astoria Grande este prima navă internațională de croazieră rusă care merge către Turcia, Egipt, Georgia și alte țări. Nava este proiectată pentru 1328 de pasageri.

Context

Din iulie 2022, nava internațională de croazieră Astoria Grande efectuează croaziere pe mare săptămânale sub pavilionul Palau, de la Soci către Turcia, Grecia și Egipt. În 2023, au avut loc două proteste la Batumi privind sosirea vasului Astoria Grande cu turiști ruși în port.

La începutul lunii noiembrie, feribotul Sea Bridge nu a fost lăsat să intre în portul Soci, care a efectuat prima călătorie cu pasageri din Trabzon turcesc după 14 ani. Nava s-a întors în Turcia după două zile și jumătate de așteptare.