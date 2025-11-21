Internațional

Zelenski: „Nu voi trăda”. Planul lui Putin și Trump de capitulare a Ucrainei, respins

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins vineri planul susținut de președintele Donald Trump. Acordul prevedea o serie de concesii semnificative din partea Ucrainei în schimbul unui armistițiu cu Rusia. Documentul a fost anterior negociat între liderul de la Casa Albă și Vladimir Putin.

Planul includea cedarea unor teritorii ocupate de Rusia, renunțarea la aderarea Ucrainei la NATO și reducerea forțelor armate.  A fost perceput de Kiev ca fiind mult prea favorabil Kremlinului.

Într-un discurs adresat națiunii, Zelenski a subliniat că Ucraina se află într-un moment crucial, fiind nevoită să aleagă între „pierderea demnității” și riscul de a „pierde un partener-cheie”, referindu-se la Statele Unite. „Trebuie să facem față uneia dintre cele mai grele perioade din istoria noastră”, a adăugat el.

”Voi prezenta argumente, voi convinge, voi propune aleternative”, a spus liderul de la Kiev.

Zelenski a declarat că propunerile americane ar duce la o „viață fără libertate, fără demnitate, fără dreptate” și a subliniat faptul că Ucraina nu poate avea încredere în Rusia, care a atacat deja de două ori țara.

„Nu-mi voi trăda niciodată jurământul de credință față de Ucraina”

În ciuda presiunilor externe, președintele ucrainean a reafirmat angajamentul față de țara sa, spunând: „Nu-mi voi trăda niciodată jurământul de credință față de Ucraina”.

La scurt timp după acest discurs, Zelenski a discutat telefonic cu vicepreședintele american J. D. Vance despre acest plan, însă detaliile conversației nu au fost făcute publice.

Aceste declarații vin într-un context internațional tot mai tensionat, în care Ucraina continuă să se confrunte cu invazia rusă, iar viitorul relațiilor sale cu Occidentul rămâne un subiect de discuție important.

