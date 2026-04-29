Telenești: Obiect asemănător unei drone, găsit pe un câmp

Un obiect asemănător unei drone a fost depistat pe un câmp din satul Băneștii Noi, raionul Telenești. Poliția a intervenit la fața locului, iar toate componentele aparatului de zbor au fost ridicate pentru expertiză.

Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, cazul a fost semnalat astăzi de locuitorii satului Băneștii Noi, care au observat pe un câmp din localitate o parte componentă a unui aparat de zbor asemănător unei drone.

La fața locului au intervenit polițiștii din Telenești, care au verificat zona și au identificat toate componentele aparatului.

Conform Poliției, părțile depistate nu prezintă pericol pentru cetățeni.

Toate componentele au fost ridicate în condiții de siguranță și urmează să fie supuse unei expertize de specialitate pentru a fi stabilite structura și proveniența acestora.

În prezent, polițiștii întreprind acțiuni pentru documentarea cazului.

Totodată, Poliția reamintește cetățenilor să nu se apropie și să nu atingă obiecte necunoscute sau suspecte, iar în astfel de situații să anunțe imediat Serviciul 112.