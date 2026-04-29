Ploi slabe și înghețuri de până la -3°C. Cum va fi vremea la noapte și mâine

În intervalul 29 aprilie, ora 21:00 – 30 aprilie, ora 21:00, vremea va fi variabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii anunță ploi slabe izolate, în special în sud, iar în nord sunt prognozate înghețuri de până la -3°C în orele nopții și ale dimineții.

Potrivit prognozei meteorologice, cerul va fi variabil în toată țara în perioada de referință.

Precipitații slabe și de scurtă durată sunt așteptate izolat, predominant în sudul Republicii Moldova.

În nordul țării, în orele nocturne și ale dimineții, sunt prognozate înghețuri izolate, cu temperaturi cuprinse între -3 și -1 grade Celsius.

Vântul va sufla slab în timpul nopții, iar pe parcursul zilei va bate din nord, cu intensitate slabă până la moderată.

Minimele nocturne vor oscila între 0 și +5 grade Celsius, iar maximele diurne vor ajunge la valori cuprinse între +10 și +15 grade Celsius.

Amintim că Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un nou Cod Galben de înghețuri în Republica Moldova. Alerta este valabilă pentru perioada 29-30 aprilie. În zona de nord a țării, în orele nocturne și ale dimineții, se prevăd înghețuri cu intensitatea de -3…-1°C.