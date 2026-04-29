Copiii din R. Moldova muncesc până la 10 ore pe săptămână. Unii în condiții riscante

Copiii din Republica Moldova lucrează, în medie, aproximativ zece ore pe săptămână, chiar dacă aproape toți merg la școală. Datele publicate de Biroul Național de Statistică, colectate în perioada 14 aprilie – 14 iulie 2025, arată că munca face parte din rutina zilnică a majorității minorilor.

Cercetarea a analizat circa 414.000 de copii cu vârste între 5 și 17 ani. Dintre aceștia, aproape 388.000, adică 93,8%, sunt implicați în diverse activități, de la ajutor în gospodărie până la muncă în agricultură sau voluntariat.

În același timp, 97,2% dintre copii frecventează școala, iar 9 din 10 reușesc să combine studiile cu munca.

Cea mai mare parte a activităților este legată de viața de zi cu zi în familie. Aproximativ 93% dintre copii ajută la treburile casnice, iar o treime participă la lucrări agricole sau produc bunuri pentru consumul propriu.

Munca plătită este rară și apare la doar 1,6% dintre copii, în special în rândul adolescenților.

Nu toate activitățile sunt însă inofensive. Aproximativ 64.600 de copii, adică unul din șase, se află în situația de „muncă a copiilor”, ceea ce înseamnă că activitățile desfășurate pot fi prea solicitante sau nepotrivite vârstei.

Dintre aceștia, circa 15.600 sunt implicați în forme de muncă periculoasă, iar alți aproximativ 13.000 desfășoară treburi casnice în condiții riscante.

Fenomenul este mai pronunțat în mediul rural, unde peste 21% dintre copii sunt afectați, comparativ cu aproximativ 8% în mediul urban. De asemenea, băieții sunt mai expuși decât fetele.

Deși majoritatea copiilor declară că munca nu le afectează școala sau sănătatea, datele arată că pentru zeci de mii dintre ei aceasta depășește limitele considerate sigure.

Totuși, în ultimii ani s-au înregistrat progrese – mai mulți copii merg la școală, iar ponderea celor implicați în forme grave de muncă a scăzut. Cu toate acestea, fenomenul rămâne unul răspândit în Republica Moldova.