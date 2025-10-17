Părintele Savatie Baștovoi atrage atenția asupra unei realități tulburătoare: depresia, pe lângă drama personală, a devenit o industrie extrem de profitabilă. În Moldova și Rusia, vânzările de antidepresive au atins niveluri record, iar la nivel global piața tratamentelor pentru tulburările mentale se pregătește să se dubleze în următorii ani, susțin specialiștii din domeniu.

Baștovoi susține că promovarea extinsă a psihologiei și a schemelor de tratament nu urmărește doar sănătatea mentală a individului, ci și consolidarea puterii financiare a celor care capitalizează pe suferința altora. Astfel, boala devine o marfă, iar pacientul, adesea nevoit să devină consumator constant, se transformă într-o sursă de venit.

În discursul său, părintele critică rolul unor medici și, uneori, chiar al unor preoți, care prin anumite abordări și mesaje slăbesc credința și valorile tradiționale. În loc să ofere alinare și sprijin spiritual, aceste practici pot amplifica vulnerabilitatea psihologică a oamenilor și să-i transforme în beneficiari involuntari ai industriei depresiei.

Baștovoi avertizează că efectele acestei „afaceri” nu se opresc la nivel individual. Societatea riscă să adopte o cultură în care emoțiile și suferința sunt tratate ca bunuri tranzacționabile, iar compasiunea și valorile morale tradiționale sunt treptat erodate.

În concluzie, părintele îndeamnă la o reflecție profundă asupra modului în care abordăm sănătatea mentală: tratarea depresiei nu ar trebui să fie doar o oportunitate de profit, ci o responsabilitate colectivă, orientată spre sprijin real și restaurarea echilibrului sufletesc.