Șapte hidrocentrale strategice din România vor fi repornite prin lege

România repornește șapte hidrocentrale considerate strategice, prin aprobarea unui proiect de lege care deblochează investițiile în aceste obiective. Ministrul energiei de la București, Bogdan Ivan, a declarat că cele șapte hidrocentrale vor adăuga capacități de 214 MW de energie sigură în sistemul energetic românesc.

„Energie sigură și curată produsă în România, locuri de muncă și stabilitate energetică pe termen lung”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook, subliniind că este un pas important spre independența energetică a țării.

Lucrările vor fi reluate la hidrocentrale: Răstolița – 35,3 MW; Bumbești-Livezeni – 65,2 MW; Surduc-Siriu (Nehoiașu) – 55 MW; Pașcani (Siret) – 9,4 MW, Cerna-Belareca – 14,7 MW, Cornetu-Avrig / Căineni – 26,5 MW și Cerna Motru-Tismana II (Baraj Vaja) – 8 MW.

Republica Moldova importă peste 80% din necesarul său de energie electrică. Din totalul achizițiilor realizate de Energocom în luna septembrie, 64,65% au fost efectuate prin contracte bilaterale cu furnizori și producători din România și Ucraina, iar restul de 16,2% – prin intermediul platformelor de tranzacționare Bursa Română de Mărfuri și OPCOM, operatorul desemnat al pieței de energie electrică și gaze naturale din România.

În total, Energocom a cumpărat în septembrie aproximativ 322.900 MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 113,96 euro/MWh.