VIDEO/LIVE: Explozie devastatoare într-un bloc din București. Etaje întregi spulberate

O explozie de proporții a avut loc într-un bloc din București, iar forța acesteia a afectat grav structura imobilului. Martorii au povestit că întreaga clădire a fost zguduită, iar un etaj a fost complet devastat. Incidentul a provocat panică în rândul locatarilor și al vecinilor, iar autoritățile au intervenit rapid la fața locului pentru a evalua pagubele și a acorda asistență celor afectați.

O mare bucată din bloc a fost pur și simplu distrusă.

UPDATE 9.54 Oficial: In acest moment au fost identificate 2 persoane decedate si alte 4 ranite. Se continua actiunile de cautare-salvare. La caz au fost alocate resurse specifice pentru interventii cu victime multiple, containere cu echipamente pentru cautare victime sub daramaturi

Blocul se află în apropierea școlii Bolintineanu, ceea ce a ridicat nivelul de alertă, dat fiind numărul mare de copii și persoane care circulă zilnic în zonă.

Blocul este localizat pe Calea Rahovei, în sectorul 5.

Întregi etaje au fost distruse.

Martorii la eveniment povestesc pe rețelele de socializare cum că bubuitura a fost infernală.

Blocul se află pe Calea Rahovei, nr.317, bl.30A, sc 1, etc 5-6.

„Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. A fost activat planul roșu de intervenție”, a transmis Departamentul pentru Situațiii de Urgență, care a precizat că situația este în dinamică.

Părinții copiilor care învață în liceul Bolintineanu din Calea Rahovei au fost chemați de urgență să preia copiii.

Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colțul imobilului.

Din primele informații pe surse, există 11 victime în urma exploziei.

Locatarii blocurilor din apropiere povestesc că, în momentul exploziei, s-a zguduit întreaga zonă.

Comunicatul autorităților

„Explozie urmată de incendiu la un apartament aflat la etajul 5 al unui imobil, situat pe Calea Rahovei, din sectorul 5 al Capitalei.

Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN.

Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Din informațiile primite la acest moment, 11 persoane ar fi afectate, iar salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de cautare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

Misiunea este în dinamică.”, a transmis ISU București Ilfov