Usatîi, după validarea mandatelor: Avem mult de muncă!

Curtea Constituțională (CC) a validat ieri, 16 octombrie, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. La scurt timp, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a publicat pe rețele prima sa reacție.

„Avem mult de muncă. Succes tuturor”, a spus Usatîi, în timp ce pe fundal Domnica Manole pronunța decizia Curții Constituționale.

Menționăm că reprezentanții Partidului Nostru nu au participat la ședința CC, deși aceștia au fost informați în prealabil despre desfășurarea evenimentului.

Conform raportului CEC, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut majoritatea locurilor în Parlament – 55 de mandate, fiind urmat de Blocul Electoral „Patriotic” – 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa” – 8 mandate, iar Partidul „Nostru” și Partidul „Democrația Acasă” – câte șase mandate.