Deputată cu imprimanta de acasă în Parlament: „Așa nu se poate lucra”

Situație neobișnuită în Parlament: deputata Valentina Meșină, din fracțiunea „Democrația Acasă”, a venit cu o imprimantă proprie la birou, acuzând conducerea Legislativului că nu asigură nici măcar dotările minime pentru activitatea aleșilor. Gestul ei a stârnit discuții aprinse pe holurile instituției și a adus din nou în atenție modul în care sunt gestionate achizițiile din bani publici.

Potrivit deputatei, în sediul Parlamentului există câte o imprimantă comună pe fiecare etaj, însă amplasarea lor obligă majoritatea aleșilor să parcurgă distanțe lungi ori de câte ori au nevoie să printeze un document. Ea afirmă că acest lucru reduce semnificativ productivitatea, având în vedere volumul mare de acte, amendamente și sesizări pe care parlamentarii trebuie să le lucreze zilnic.

Meșină susține că doar președinții de partid și unii funcționari dispun de imprimante personale, în timp ce restul deputaților fie se descurcă la imprimantele comune, fie își cumpără echipament individual. În sprijinul afirmațiilor ei, deputata a adus chiar în sala Parlamentului o imprimantă nouă, scoțând-o demonstrativ din cutie pentru a arăta cât de absurdă este situația.

Ea critică și modul în care s-au făcut achizițiile recente în Legislativ, întrebând de ce, în condițiile în care au fost cumpărate scaune de câte 10.000 de lei bucata, nu s-a prevăzut și necesarul de tehnică de bază pentru birourile aleșilor. „Un deputat nu poate activa fără calculator și imprimantă”, afirmă Meșină, acuzând o lipsă de prioritizare reală în cheltuirea banilor publici.

Subiectul ridicat de Valentina Meșină deschide o dezbatere mai amplă despre modul în care Parlamentul gestionează resursele instituționale, mai ales într-o perioadă în care transparența și eficiența în administrația publică sunt atent monitorizate de societate.