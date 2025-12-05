Petardele, interzise definitiv. Artificiile – sub reguli stricte în Moldova

Petardele și bateriile de petarde sunt interzise în totalitate în Republica Moldova, iar focurile de artificii pot fi folosite doar în condiții stricte, inclusiv respectând o interdicție fermă de utilizare în intervalul 22:00–07:00. Regula este stabilită prin lege și a fost reiterată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, după ședința Guvernului din 4 decembrie, în contextul în care sezonul sărbătorilor aduce anual zeci de incidente, plângeri pentru zgomot și riscuri reale pentru sănătate și mediul înconjurător.

MAI amintește că legea privind controlul materialelor pirotehnice de uz civil, intrată în vigoare în 2025, stabilește interdicția totală asupra petardelor și a bateriilor de petarde, indiferent de locație sau eveniment. Singurele articole pirotehnice permise pentru populație sunt cele din categoriile F1–F3, considerate cu risc scăzut sau mediu, însă acestea pot fi folosite exclusiv în exterior, cu respectarea strictă a instrucțiunilor de siguranță și fără a perturba liniștea publică după ora 22:00, exceptând sărbătorile naționale prevăzute prin lege. Produsele din categoriile profesionale – F4, T2 și P2 – rămân rezervate doar pirotehnicienilor autorizați, care trebuie să obțină aprobarea Inspectoratului Național de Siguranță Tehnică (INST).

Inspectoratul este instituția responsabilă de supravegherea pieței acestor materiale și de verificarea calității articolelor care ajung la vânzare. Conform legislației, comercializarea produselor pirotehnice minorilor este strict interzisă, iar vânzarea către publicul larg a articolelor profesionale este complet blocată. Fiecare produs trebuie să fie etichetat clar, cu informații privind categoria, nivelul de risc, distanțele de siguranță și vârsta minimă de utilizare. De asemenea, legea interzice folosirea materialelor pirotehnice în timpul întrunirilor publice, protestelor sau altor evenimente unde există risc crescut pentru participanți.

Amenzile pentru tulburarea liniștii publice în intervalul 22:00–07:00 sunt semnificative: între 450 și 900 de lei pentru persoanele fizice și între 3.000 și 4.500 de lei pentru cele juridice. Autoritățile atrag atenția că fiecare sezon al sărbătorilor aduce un val de reclamții privind zgomotul, pericole pentru animale, accidente domestice și poluare, motiv pentru care controalele vor fi intensificate.

Discuția privind interzicerea sau restrângerea suplimentară a articolelor pirotehnice a fost relansată recent și de Ministerul Mediului, care examinează oportunitatea unor limitări mai dure, în urma apelurilor venite din partea Ombudsmanului Ceslav Panico și a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi. Aceștia cer un model mai apropiat de cel al unor orașe europene care au renunțat complet la artificii din motive de sănătate publică, protecția animalelor și reducerea poluării sonore.