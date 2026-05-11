Deputatul Constantin Cuiumju îi cere demisia ministrului Apărării după tragedia din Cahul

Deputatul Constantin Cuiumju a cerut demisia ministrului Apărării și a șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Anatolie Nosatîi, după tragedia produsă într-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața în urma unei împușcături.

Într-un mesaj public, deputatul a calificat incidentul drept rezultatul „nepăsării, incompetenței și iresponsabilității instituționalizate” din cadrul Ministerului Apărării.

„Un copil de 16 ani a murit în cazarma Armatei Naționale. Un civil. Un băiat care nu purta uniformă, care nu depusese jurământ, care nu avea nicio treabă cu armata”, a declarat Constantin Cuiumju.

Potrivit parlamentarului, de la începutul anului ar fi avut loc mai multe incidente grave în cadrul Armatei Naționale, inclusiv cazuri soldate cu pierderi de vieți omenești, fără ca persoanele responsabile să fie trase la răspundere.

Deputatul solicită inițierea unei anchete publice și parlamentare privind incidentele produse în armată, demisia conducerii Ministerului Apărării și tragerea la răspundere penală a celor vinovați.

„Nu mai acceptăm explicații. Nu mai acceptăm promisiuni. Prețul incompetenței voastre îl plătesc oamenii cu viețile lor. Ajunge”, a conchis acesta.