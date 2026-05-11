Tragedia de la Cahul: Minorul ar fi fost lovit de glonț. Militarul, reținut

Poliția Republicii Moldova anunță noi detalii în cazul incidentului produs pe teritoriul unei unități militare din Cahul, soldat cu moartea unui adolescent de 16 ani și rănirea unui militar în termen.

Potrivit oamenilor legii, medicul legist care examinează corpul neînsuflețit al minorului a informat că, preliminar, adolescentul ar fi fost pătruns de glonțul care l-a rănit pe militarul în termen.

În prezent, expertiza medico-legală continuă pentru stabilirea exactă a cauzei decesului.

Totodată, militarul care ar fi efectuat împușcătura a fost reținut de polițiști.