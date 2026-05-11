Omagiu pentru cei căzuți în războaie: Fântâna Eroilor Români, inaugurată la Cușmirca

Un complex comemorativ dedicat eroilor români căzuți în cele două războaie mondiale a fost inaugurat în satul Cușmirca. Monumentul, denumit „Fântâna Eroilor Români”, a fost ridicat la inițiativa Asociaţiei Monumentum, după restaurarea unei fântâni istorice construite în anul 1937 în memoria localnicilor căzuți în Primul Război Mondial.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației publice locale, istorici, membri ai comunității și cetățeni veniți să aducă un omagiu eroilor care și-au pierdut viața pentru întregirea țării românești. Inaugurarea a avut loc în preajma Ziua Independenţei Naţionale a României.

Președintele Asociației Monumentum, Iulian Rusanovschi, a declarat că inițiativa restaurării fântânii și ridicării obeliscului a pornit de la necesitatea conservării memoriei eroilor din localitate.

„Fântâna a fost ridicată în 1937, în memoria eroilor din satul Cuşmirca, morţi în Primul Război Mondial. Dar iată că în 1941, când au avut loc luptele de eliberare a Basarabiei, în acest loc s-au încins lupte aprige între armata română şi armata bolşevică. Lângă această fântână au murit 19 militari români”, a afirmat el.

Inițiativa ridicării monumentului i-a aparținut profesorului universitar și academicianului Grigore Tinică, originar din satul Cușmirca.

„Aici, în spatele meu, aveţi crucea comemorativă cu numele cuşmircenilor care au căzut în Primul Război Mondial. Iar în 1941, la 21 iulie, aici s-au dat mai multe bătălii crâncene şi au căzut soldaţii din plutonul regimentului şapte din armata română”, a declarat Grigore Tinică.

La realizarea complexului au contribuit meșteri populari, istorici și localnici. O parte dintre lucrări au fost finanțate de Primăria comunei Miroslava, localitate înfrățită cu satul Cușmirca.

Sculptorul în lemn Petru Comendant a subliniat importanța păstrării memoriei istorice.

„Este ceva foarte important din punctul de vedere al memoriei. Cu vârsta, asemenea lucruri se uită, dar aşa ceva nu ar trebui uitat”, a spus acesta.

La rândul său, primarul satului Cușmirca, Silvia Moscalu, a declarat că monumentul reprezintă un simbol al identității și al continuității istorice pentru comunitate.

„Acest eveniment pentru comunitate este ceva legat de suflet, ceva legat de neam, ceva pentru viitorul ţării noastre. Prin istorie, noi creăm caractere şi educăm generaţia tânără”, a afirmat edilul.

Potrivit organizatorilor, în R. Moldova au fost renovate și reamenajate până în prezent peste 70 de cimitire și monumente dedicate eroilor români.