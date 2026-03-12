Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, cere explicații privind prevenirea cazurilor de suicid în Armata Națională

Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a solicitat autorităților informații despre măsurile întreprinse pentru prevenirea cazurilor de suicid și a incidentelor de violență în Armata Națională. Declarațiile au fost făcute în plenul Parlamentului, în timpul audierii ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi.

Potrivit deputatului, el și alți membri ai fracțiunii au efectuat săptămâna curentă vizite la mai multe unități militare pentru a discuta direct cu militarii și a evalua condițiile în care aceștia își desfășoară serviciul. Parlamentarii au avut întrevederi cu conducerea unităților, militari în termen și psihologi care activează în cadrul Armatei Naționale.

Nicolae Margarint a menționat că reprezentanții comandamentelor au manifestat deschidere pentru dialog, însă răspunsurile oferite la întrebări legate de suicid, conflicte între militari, bullying sau alte forme de violență ar fi fost, în opinia sa, evazive.

Deputatul a făcut referire și la date prezentate anterior de Avocatul Poporului, potrivit cărora, în ultimele luni ale anului trecut, au fost înregistrate zeci de altercații între militarii în termen, unele soldate cu leziuni corporale, inclusiv grave. Totodată, în ultimii ani au fost raportate mai multe decese în rândul militarilor, inclusiv cazuri de suicid.

Instituția Avocatului Poporului s-a autosesizat în legătură cu aceste situații și a menționat existența unor suspiciuni privind funcționarea insuficientă a mecanismelor de prevenire, raportare și protecție împotriva bullyingului și a violenței în mediul militar.

În acest context, deputatul a cerut Ministerului Apărării să explice de ce recomandările formulate în rapoartele Avocatului Poporului nu au fost implementate până în prezent și ce măsuri concrete sunt planificate pentru a preveni astfel de situații în Armata Națională.