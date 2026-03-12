Oamenii lui Vladimir Putin tună și fulgeră. Prima reacție a Rusiei după decizia României de a găzdui avioane americane la baza Mihail Kogălniceanu

Presa din Rusia a reacționat la anunțul României de a permite avioanelor de realimentare americane să stea temporar la baza Mihail Kogălniceanu, considerând această mișcare o provocare directă la adresa Rusiei.

Doar alimentare, fără armament

Conform declarațiilor autorităților române, avioanele cisternă care vor staționa acolo sunt destinate să realimenteze aeronavele de luptă ale SUA, fără a implica armament suplimentar.

Președintele Nicușor Dan a declarat că avioanele dislocate la baza Mihail Kogălniceanu sunt echipamente defensive, nefiind înzestrate cu armament.

„Este vorba despre echipamente de realimentare, de monitorizare și de comunicații satelitare, care funcționează în corelare cu scutul de la Deveselu”, a explicat oficialul.

Acesta a menționat că, deși au existat discuții despre posibile dislocări de trupe sau avioane de luptă, în prezent nu este vorba despre o asemenea mișcare.

Rusia pune la îndoială mișcările SUA

În Rusia, experții militari sunt de părere că această decizie face parte dintr-o strategie americană mai largă de a „ține Rusia sub control”. Analizând mutările recente, aceștia consideră că prin sporirea prezenței militare americane în România, Washingtonul își întărește pozițiile în Europa de Est, mai ales în contextul tensiunilor legate de Iran.

În opinia lor, deși SUA susțin că vor să combată amenințările din Orientul Mijlociu, scopul real ar fi descurajarea Rusiei.

Presa rusă a făcut referire și la amplasarea sistemului de apărare antirachetă Aegis Ashore în 2016, ca un exemplu al modului în care prezența militară americană s-a intensificat sub diverse pretexte.

România, punct strategic militar

Astăzi, Moscova consideră România un „punct strategic militar cheie” în confruntarea pe termen lung dintre NATO și Rusia. În acest context, construirea unei noi baze NATO de 2.800 de hectare în județul Constanța, care va putea găzdui până la 10.000 de soldați, este privită ca o consolidare suplimentară a influenței americane în zonă.

Boris Rojin, expert militar rus, a criticat această expansiune militară, acuzând SUA că folosesc pretexte ca „Iranul” pentru a-și justifica consolidarea pozițiilor pe teritoriul României și al altor țări din Europa de Est.

Rușii consideră că infrastructurile de apărare din România și Polonia nu sunt menite să protejeze împotriva Iranului, ci să servească împotriva Rusiei, ceea ce, în opinia lor, arată ipocrizia Washingtonului.