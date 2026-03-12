Guvernul pregătește sprijin pentru fermieri: Aproape 4.000 de lei pentru o tonă de motorină

Fermierii din Republica Moldova ar putea primi până la 3.979 de lei pentru fiecare tonă de motorină folosită în lucrările agricole de primăvară, conform unui proiect de hotărâre pregătit de Guvern. Sprijinul va fi acordat însă doar în limita normelor medii de consum stabilite pentru diferite culturi și activități zootehnice, iar suma maximă pentru un beneficiar nu va depăși 200.000 de lei.

Pentru implementarea mecanismului, statul intenționează să aloce 108 milioane de lei din Fondul de intervenție al Guvernului. Compensațiile vor acoperi motorina achiziționată între 1 martie și 31 mai 2026, iar valoarea acestora va fi calculată pe baza facturilor fiscale prezentate de fermieri.

Cererea pentru sprijinul financiar trebuie însoțită de documente care să confirme activitatea agricolă și achiziția combustibilului, inclusiv declarație pe propria răspundere, certificat emis de autoritatea publică locală, facturi și dovada unui cont bancar. Dosarele vor fi analizate și verificate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, care va autoriza plățile pentru beneficiarii eligibili.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, măsura vine ca răspuns la creșterea costurilor de producție, în special a prețurilor la motorină, care influențează direct rentabilitatea exploatațiilor agricole. „Motorina este esențială în toate etapele procesului de producție – de la pregătirea solului și semănat, până la recoltare și transport”, se menționează în document.

Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat că mecanismul urmărește reducerea presiunii asupra fermierilor în plină campanie de primăvară. Totuși, agricultorii semnalează că principala problemă rămâne lipsa motorinei pe piață și cer extinderea programului și după luna mai. Alexandru Brînza, președintele Asociației „Forța Fermierilor”, a atras atenția că unii furnizori refuză să vândă combustibil în volume mari sau îl oferă la prețuri mai ridicate, ceea ce ar putea limita eficiența măsurii.