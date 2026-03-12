Inspector de mediu, reținut de CNA pentru corupere pasivă. Ar fi primit 10.000 de lei

Un inspector principal din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, fiind bănuit de corupere pasivă.

Potrivit CNA, funcționarul a fost reținut în flagrant în seara zilei de 11 martie, în timp ce primea suma de 10.000 de lei de la un locuitor al comunei Trușeni, municipiul Chișinău.

Banii ar fi fost pretinși în schimbul exonerării persoanei de răspundere contravențională pentru presupuse încălcări și pentru a evita restituirea unui eventual prejudiciu cauzat mediului, în legătură cu executarea unor lucrări pe un teren ce aparține denunțătorului.

Pe acest caz, Centrul Național Anticorupție a inițiat o urmărire penală pentru corupere pasivă.

În prezent, ofițerii anticorupție, sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului, identificarea persoanelor implicate și atragerea acestora la răspundere penală.