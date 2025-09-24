Descoperire șoc: buletine de vot pre-ștampilate găsite la o tipografie

Poliția a descoperit într-o tipografie buletine de vot pe care fusese aplicată în prealabil ștampila „VOTAT” lângă sigla unui bloc politic, într-o investigație care pune sub semnul întrebării corectitudinea procesului electoral.

Incidentul a fost semnalat în urma unor verificări inițiate în legătură cu suspiciuni de fraudă electorală. Forțele de ordine au făcut percheziții la tipografie, confiscând materialele electorale și ridicându-le pentru expertiză și investigare.

Autoritățile au declarat că documentele vor fi supuse analizelor grafologice și juridice pentru a stabili dacă vorbim despre o manipulare orchestrată sau o tentativă izolatată. Se vor urmări traseele financiare și cine a ordonat tipărirea buletinelor modificate.

De asemenea, polițiștii investighează dacă există complici în structurile administrative locale sau în rețeaua electorală, și dacă alte tipografii au fost implicate în operațiuni similare.

Cazul a provocat reacții virulente din partea observatorilor și partidelor, care cer sancțiuni drastice împotriva celor responsabili și verificări suplimentare pentru a garanta integritatea alegerilor.

Ancheta este încă în desfășurare, dar aportul probelor ridicate și colaborarea instituțiilor va fi crucială pentru restabilirea încrederii publice în procesul electoral.