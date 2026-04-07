Detalii în cazul fetei paralizate după o petrecere. Dezvăluirile șefului IP Strășeni

Șeful Inspectoratului de Poliție Strășeni a făcut primele declarații pe cazul Alinei, fata paralizată după o petrecere la Bucovăț, în noaptea de 14 februarie. „A fost pornită o cauză penală pe articolul 151 al. 1, provocarea de leziuni corporale grave. Sunt audiate toate persoanele participantele la sărbătoarea dată. Persoana care, din neatenție, i-a provocat leziunile are calitatea de bănuit”, a declarat Mihail Constantin.

Solicitat de Life MD Documentary, avocatul Victor Coda s-a arătat nedumerit de aceste declarații: „Ofițerul de urmărire penală lansează versiunea în direct și abordează această situație, sub aspect de neatenție. Accidentul e o cauză care înlătură răspunderea penală”.

Incidentul a avut loc în noaptea de 14 februarie și cazul a fost înregistrat la Poliție, dar o cauză penală a fost deschisă la 18 februarie, atunci când avocata familiei Alinei a depus o sesizare în acest sens. Oxana Eșanu a declarat că a rămas indignată de acțiunile Poliției.

În prezent, este deschis un dosar penal, dar nicio persoană nu este reținută, iar Sergiu, care ar fi aruncat-o pe Alina în cap, are statut de bănuit.

„Pe cazul minorei de la Bucovăț, IP Strășeni a pornit o cauză penală pe articolul 151 al. 1, provocarea de leziuni corporale grave. Sunt audiate toate persoanele participantele la sărbătoarea dată. Persoana care, din neatenție, i-a provocat leziunile are calitatea de bănuit”, a declarat șeful Inspectoratului de Poliție Strășeni, Mihail Constantin.

Solicitat de Life MD Documentary, avocatul Victor Coda a oferit un comentariu: „M-a lăsat nedumerit faptul că ofițerul de urmărire penală lansează versiunea în direct și felul cum abordează această situație, sub aspect de neatenție, din accident. Accidentul e o cauză care înlătură răspunderea penală. Dumnealui dă de înțeles că versiunea de bază pe care o examinează este anume aceasta. Să speri la o anchetă obiectivă, când opinia ofițerului e preconcepută și e comunicată… Pe de o parte e bine, pentru că știi cu ce te confrunți și poți adopta o poziție de apărare activă. Avocatul în cazul respectiv trebuie să combată această versiune a anchetei”.

Victor Coda susține că oamenii legii trebuie să atragă o atenție deosebită la calificarea acestei fapte: „Calificarea va fi dată în urma unei examinări minuțioase a medicilor, a unei concluzii medicale, pentru că dinamica acestei traume poate fi diferită. La moment pot fi consecințe temporare, iar ulterior, acestea fie că se stabilizează, fie că se remediază. Doar după un diagnostci final se va putea face o concluzie definitivă”.

Adolescenta de 17 ani din satul Bucovăț, raionul Strășeni, luptă pentru viața sa pe patul de spital, după ce, în noaptea de 13 spre 14 februarie, a suferit fracturi grave la nivelul coloanei cervicale în timpul unei petreceri la domiciliul unor cunoscuți. Minora a fost transportată inițial la Spitalul Raional, ulterior fiind transferată la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău și la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. Aceasta se afla, la acel moment, în comă, iar rudele fetei acuză controverse și neclarități privind circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Adolescenta a suferit deja trei stopuri cardiace, dar medicii au reușit să o resusciteze, de fiecare dată. Mama copilei a dezvăluit cine dintre cei prezenți în momentul incidentului a venit la ea să-i propună bani și pentru ce, dar și cum s-au comportat cumetrii Alinei, în casa cărora s-a produs nenorocirea.

Primărița satului Bucovăț, Irina Maximova, s-a implicat pentru a ajuta la elucidarea tuturor circumstanțelor în care Alina, o adolescentă de 17 ani, a rămas paralizată, în urma unei petreceri la domiciliul unor cunoscuți, în noaptea de 13 spre 14 februarie.

Echipa Life MD Documentary a mers, însoțită de edilă, la casa în care a avut loc cheful cu final nefast. Cumătrul fetei, Octavian, a refuzat să povestească ce s-a întâmplat, pe motiv că ofițerul de urmărire penală i-ar fi interzis să facă declarații. „Ați fost și cumetri și nu puneți un deget să o ajutați pe fata asta”, i-a reproșat Irina Maximova.