Avocați: Soțul Ludmilei Vartic ar fi putut pune în buzunarul ei biletul de adio

Avocatele mamei Ludmilei Vartic spun că au venit cu noi solicitări în dosarul pe deces, ridicând și semne de întrebare cu privire la acțiunile soțului victimei imediat după deces. Potrivit apărătoarei Daniela Kornacker, există suspiciuni legate de prezența acestuia lângă cadavru imediat după tragedie.

„Din informațiile publice pe care le-au văzut și cetățenii, în perimetrul unde se afla cadavrul au intrat persoane terțe, printre care și soțul Ludmilei Vartic, care, din pozele ce le-am văzut pe internet, stătea aplecat deasupra cadavrului. Noi nu cunoaștem care a fost motivul, putea să aibă loc contaminarea probelor. Pentru noi nu este clar, ce a căutat acel om la locul infracțiunii?”, s-a întrebat avocata Daniela Kornacker.

„Nu știm, putea să fie pus în buzunarul victimei acel bilet de adio, pentru că Poliția ne-a spus că un bilețel a fost găsit în buzunarul scurtei”, a adăugat avocata.

„Noi, de fapt, nu cunoaștem care a fost bilețelul găsit, pentru că el a fost expediat la expertiză. Noi nu cunoaștem nici conținutul, doar că ne ridică foarte mari suspiciuni ambele bilețele și declarațiile, inclusiv ale Poliției, inclusiv și pe cel de-al doilea bilețel, cum a fost găsit și cum a fost colectată această probă. Eu personal pot acum să spun că bilețelele nu au fost scrise de către victimă, pentru că ar fi fost prea aiurit ca ea să le scrie.

Expertiza ar trebui să ne arate și dacă acel bilețel a fost scris sub influența cuiva”, a declarat avocata Violeta Gașițoi.

„Dacă e să vorbim despre probe, eu oficial am expediat Procuraturii și IP Râșcani, prin care să mă informeze dacă sunt hainele victimei anexate ca probe și dacă este dispusă expertiza biologică a hainelor. Din materialele dosarului și din câte am înțeles de la domnul polițist, dar asta era verbal, el habar nu are despre ce haine noi vorbim, dar o să vedem în răspunsul oficial. Eu cred că acestea nu mai sunt, pentru că totul s-a întâmplat foarte repede: pe 3 martie a decedat, pe 4 martie s-a făcut expertiza medico-legală și tot atunci cadavrul a fost returnat soțului și, repejor, a fost înmormântată victima.

Ce m-a atras ca gând este că bănuitul nu și-a dat seama și probabil a confirmat din start că această cauză va fi închisă ca suicid și nu a știut că există și articolul 201, eventual privind violența domestică asupra unei victime care putea să o determine la suicid”, a adăugat avocata Violeta Gașițoi.

Ludmila Vartic și-a pierdut viața în dimineața de 3 martie, după ce s-ar fi aruncat în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe din Chișinău. Tragedia s-a produs în jurul orei 07:00, pe strada Calea Orheiului din sectorul Râșcani al Capitalei.

Moartea Ludmilei Vartic a provocat reacții puternice în spațiul public, iar mai multe organizații pentru drepturile omului au declarat că nu exclud ipoteza unei posibile determinări la suicid, după ce au apărut mai multe informații precum că femeia ar fi fost agresată de soțul său, vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești. Peste 30 de persoane au fost audiate de Poliție pe acest caz.