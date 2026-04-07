Prețul la produsele principale de Paște: Cât costă cozonacul, ouăle și kg de miel

Moldovenii se pregătesc de Paște, iar piețele din toată țara sunt luate cu asalt de cumpărători. Comercianții recunosc că, în Săptămâna Patimilor, vânzările cresc în medie cu 30 la sută. Realitatea.md a mers la Piața Centrală din Chișinău, pentru a afla cât costă principalele produse care nu lipsesc de pe masa de Paște.

În hala cu produse din carne, un kilogram de miel poate fi cumpărat cu 120 de lei, ceea ce ar însemna că pentru un miel care cântărește în medie cinci kg se va scoate din buzunar suma de 600 de lei.

Zece ouă ajung să coste cel mult 45 de lei, dar pot fi procurate și cu 38 de lei. Prețul depinde de mărime, culoare și dacă sunt de casă sau de la avicolă.

Cozonacii sunt de diferite dimensiuni și de la diverși producători, iar prețul pornește de la 25 de lei și ajunge la 130 lei. Astfel, prețul unui coș cu principalele produse de Paște ajunge la 800 de lei.