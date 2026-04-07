Apartamentele se scumpesc, dar nu se mai vând

Piața imobiliară din Republica Moldova dă semne de răcire, în condițiile în care tranzacțiile și autorizațiile de construcție sunt în scădere, arată datele Banca Națională a Moldovei.

Potrivit raportului, în trimestrul IV 2025, prețurile de ofertă pentru imobilele rezidențiale au crescut față de trimestrul precedent, însă pe termen anual avansul rămâne puternic. Indicele prețurilor (RPPI) a urcat cu 1,6% față de trimestrul anterior și cu 26,8% comparativ cu aceeași perioadă din 2024,

În paralel, activitatea pe piață a scăzut. Numărul total al tranzacțiilor imobiliare a crescut ușor față de trimestrul precedent (+3,3%), dar a înregistrat o scădere accentuată de 36,7% comparativ cu trimestrul IV 2024. Segmentul rezidențial a fost cel mai afectat, cu un recul de 4,9% trimestrial și 34,1% anual.

Și tranzacțiile de vânzare-cumpărare au fost în scădere, diminuându-se cu 3,6% față de trimestrul anterior și cu peste 53% în termeni anuali, până la 17.502 operațiuni.

În același timp, ponderea creditelor ipotecare în tranzacții este în creștere. La nivel național, acestea au reprezentat 28,8% din total, iar în municipiul Chișinău au ajuns la aproape 60% din tranzacțiile de vânzare-cumpărare.

Datele mai arată o diminuare a activității în construcții. Numărul autorizațiilor de construcție a scăzut cu 12,2% față de anul precedent și cu 4,5% față de trimestrul anterior. În segmentul rezidențial, scăderea este și mai pronunțată: minus 14,5% anual și minus 11,6% trimestrial.

În Chișinău, declinul este evident în special pe segmentul rezidențial, unde numărul autorizațiilor a scăzut atât față de anul trecut, cât și față de trimestrul precedent.

În pofida acestei încetiniri, creditarea sectorului construcțiilor continuă să crească. Soldul creditelor acordate acestui sector a avansat cu 11,1% față de trimestrul III 2025 și cu aproape 60% comparativ cu anul precedent.

Totodată, BNM atrage atenția că riscurile de supraevaluare a imobilelor rezidențiale persistă, în condițiile în care prețurile rămân ridicate, iar activitatea de pe piață încetinește.