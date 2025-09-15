Detalii noi în cazul Fedoruța: Ce spune bărbatul care i-a găsit trupul

Cazul morții lui Anatol Fedoruța din Cotiujenii Mici ridică tot mai multe semne de întrebare. La scurt timp după ce tatăl tânărului a ieșit public cu declarații, bărbatul care a găsit cadavrul strangulat a mărturisit mai multe detalii din acea zi. „Era un miros insuportabil, cadavrul era cu picioarele pe pământ, iar alături – un rucsac ca nou, chiar dacă afară plouase și o funie de 5 metri”, povestește martorul.

Singurul martor, care a fost prezentat cu numele convențional „Andrei”, pentru a-i proteja identitatea a povestit mai multe detalii din ziua în care l-a găsit pe Anatol Fedoruța strangulat în pădurea din raionul Orhei.

„La data de 30 august am mers la pescuit, am avut nevoie de lemne și am mers în pădure. Așa mergând prin pădure am văzut un băiat strangulat de copac, cu picioarele pe pământ și într-o stare avansată de descompunere, era tot negru.

În fața băiatului era un rucsac curat, chiar dacă plouase și o funie de aproximativ 5 metri, care era exact la culoare și mărime ca și cea cu care era strangulat tânărul”, povestește martorul.

Martorul susține că a apelat imediat Poliția, care a sosit la fața locului în aproximativ 20-30 de minute, în acest timp din cauza mirosului insuportabil tânărul s-ar fi deplasat mai în spre iaz.

„La scurt timp am fost apelat de Poliție și m-au rugat să-i întâlnesc, în acel moment, din pădure, din direcția unde era cadavrul au ieșit doi băieți. Întrebați de oamenii legii ce caută acolo, aceștia au declarat că s-au rătăcit apoi au plecat”, povestește martorul.

Tatăl tânărului Ion Fedoruță, susține că nu este vorba de un suicid.

„Nu a fost făcută nicio analiză, nicio expertiză, nimic nu s-a ridicat nici măcar telefonul. Am chemat mai multe persoane la fața locului care mi-au spus că a fost o înscenare de prost gust”, declară tatăl lui Anatol.

La rândul său, în cadrul podcastului, Dorin Podlisnic i s-a adresat Procurorului General Alexandru Macedon, solicitând ca acest proces penal să fie retras din gestiunea Procuraturii Orhei și Inspectoratului de Poliție Orhei și atribuit pentru documentare PCCOCS în comun cu INI.

„Procuratura din Orhei, în comun cu IP Orhei au dat dovadă de neprofesionalism total”, declară Podlisnic.