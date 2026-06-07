Dezastru provocat de ploi la Tighina: Imagini cum șoferii scot apa din vehiculele inundate

Ploaia torențială care s-a abătut ieri asupra orașului Tighina a provocat inundații puternice, transformând mai multe străzi în adevărate râuri și afectând zeci de șoferi.

Potrivit imaginilor apărute pe rețelele sociale, mai multe automobile au fost inundate, iar proprietarii acestora au fost nevoiți să scoată apa din interiorul mașinilor după retragerea torenților.

Într-un alt caz surprins de martori, un locuitor al orașului a intervenit de unul singur pentru a curăța gurile de canalizare blocate de deșeuri. Bărbatul a decis să nu mai aștepte intervenția serviciilor responsabile și a încercat să faciliteze scurgerea apei acumulate pe carosabil.

Imaginile filmate după furtună arată străzi complet inundate, unde circulația a devenit dificilă, iar unii internauți au comentat că prin anumite zone s-ar fi putut circula chiar și cu barca.

Localnicii susțin că sistemul de canalizare pluvială nu a făcut față volumului mare de precipitații. Unii avertizează că, dacă astfel de ploi se vor repeta, infrastructura rutieră ar putea ceda, existând riscul deteriorării stratului de asfalt.

„Arată înfricoșător. Parcă e desprins dintr-un film despre o catastrofă”, au mai comentat internauții.