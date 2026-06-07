Ploile abundente au scos la iveală din nou problemele infrastructurii din Durlești

Precipitațiile abundente din ultimele zile au generat din nou probleme serioase în orașul Durlești. Mai multe apartamente și gospodării de pe străzile Tudor Vladimirescu și Livezilor au fost inundate după ce sistemul de evacuare a apelor pluviale nu a reușit să facă față volumului mare de apă.

În urma ploilor, apa și noroiul au pătruns în curți, beciuri și locuințe, provocând pagube considerabile. Locuitorii spun că se confruntă cu astfel de situații ori de câte ori sunt înregistrate ploi puternice.

Printre persoanele afectate se numără și Rodica Negri, care susține că locuința sa a fost inundată într-o proporție fără precedent.

„Noi așa inundație ca acum nu am avut. Apa este la o adâncime de 50 de centimetri. Primul etaj conține salonul, livingul, bucătăria cu sufragerie, baia și veceul. Absolut orice tehnică, frigider mașină de spălat vase chiar și mobilierul totul e în apă”, a povestit Rodica Negri.

Femeia afirmă că familia sa a investit ani la rând în amenajarea casei, iar în doar câteva minute o mare parte din bunuri au fost compromise.

Probleme similare au fost semnalate și de Svetlana Cucu, în gospodăria căreia apa a pătruns atât în casă, cât și în subsol.

„Apa din subsol a înecat mai mult de jumătate de metru, încă avem de scos apă de acolo. Toate florile le-am ridicat în sus, mă tem să nu mă înece”, a spus Svetlana Cucu.

Localnicii povestesc că fiecare avertizare de ploaie le provoacă îngrijorări. Unii evită să plece de acasă atunci când vremea se înrăutățește, de teama unor noi inundații.

Potrivit oamenilor, problema ar fi legată de sistemul de canalizare pluvială din zonă, care nu ar putea prelua cantitățile mari de apă acumulate în timpul averselor. Aceștia susțin că infrastructura modernizată în urmă cu câțiva ani nu face față condițiilor meteorologice extreme.

Deocamdată, reprezentanții Primăriei Durlești nu au oferit explicații privind situația și nici eventualele măsuri care urmează să fie întreprinse pentru prevenirea unor cazuri similare.