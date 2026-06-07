O pensionară a rămas fără 923.000 de lei după o escrocherie cu schimbarea contorului

O femeie de 77 de ani a rămas fără 923.000 de lei, după ce câteva persoane necunoscute au contacta-o și prin inducere în eroare au anunțat-o despre schimbarea contorului electric.

Totul s-a întâmplat în perioada 3–4 iunie, în sectorul Râșcani al Capitalei, însă cazul a intrat în vizorul oamenilor legii abia azi, după ce fiica victimei a sesizat Poliția.

Potrivit informațiilor preliminare, suspecții au determinat victima să le transmită în două tranșe suma totală de 923.000 de lei.

„La 3 iunie – 650.000 de lei, transmiși unui curier în apropierea unui magazin de pe bulevardul Moscova, iar la 4 iunie, încă 273.000 de lei”, au precizat oamenilor legii.

Conform declarațiilor, banii proveneau din economiile personale, precum și dintr-un împrumut în valoare de 250.000 de lei contractat de la o persoană cunoscută.

Poliția desfășoară acțiuni pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii faptei.

Totodată, oamenii legii îndeamnă copiii, nepoții și rudele persoanelor vârstnice să discute periodic cu cei apropiați despre riscurile escrocheriilor și metodele folosite de infractori.

„Persoanele în etate sunt adesea ținta escrocilor care profită de încrederea, emoțiile și vulnerabilitatea acestora pentru a obține bani sau alte bunuri. O simplă discuție preventivă poate împiedica pierderea economiilor de o viață și poate proteja persoanele dragi de astfel de infracțiuni. Dacă aveți suspiciuni privind o posibilă tentativă de escrocherie, apelați imediat Poliția”, au îndemnat autoritățile.