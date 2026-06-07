Ploile au distrus podul dintre Onești și Țigănești: Traversarea este imposibilă

Un pod care făcea legătura dintre localitățile Onești și Țigănești a fost grav afectat de viituri, iar circulația pe acest traseu a devenit imposibilă.

Un bărbat aflat la fața locului arată porțiuni distruse ale podului și urmele lăsate de apele revărsate.

„Iată ce a rămas după ploaie din podul care lega Oneștiul cu Țigăneștiul. A rămas numai Nichelul. Pârâul s-a revărsat puțin, dar totuși… Cine vrea să treacă de la Onești la Țigănești pe drumul acesta nu mai poate”, a declarat autorul imaginilor.Situația a stârnit reacții de îngrijorare în rândul internauților.

„Doamne ferește și apără pe toată lumea…”, a scris o persoană.

„Sărmanii oameni! Nimeni nu ne aude, nimeni nu mișcă un deget”, a comentat un alt utilizator.