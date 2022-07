Dictatorilor le plac aniversările: Kasparov anunță data la care Putin va declara victoria în Ucraina

Președintele Rusiei, Vadimir Putin va declara victoria în războiul pe care l-a declanșat împotriva Ucrainei pe 7 octombrie, dată la care va împlini 70 de ani, consideră opozantul rus Garry Kasparov, care a declarat în cadrul unui interviu pentru presa ucraineană.

Fostul campion la șah care trăiește în SUA, una dintre cele mai dure voci critice la adresa lui Putin, dar și a Occidentului care l-a tratat ca pe un posibil partener de dialog până la războiul din Ucraina, spune că dictatorilor le plac aniversările.

Legendary chess player and Russian opposition activist Garry #Kasparov believes that #Putin wants to „announce his victory over #Ukraine” on October 7, his birthday.

Putin will be 70 years old in October. pic.twitter.com/BOYxwtxgsy

