Dieta de toamnă: slăbești, crești imunitatea și previi cancerul

Nici nu avea cum sa fie altfel, cu excesele culinare din vacanta si micile placeri vinovate indeplinite fara regrete. Din fericire, odata cu venirea toamnei organismul tau reintra pe fagasul normal, pentru ca tu iti reintri in ritmul obisnuit. Dar il pasc alte provocari: scaderea sistemului imunitar, vulnerabilitate in fata bolilor si nelipsita ingrasare.

Nu este cazul sa te sperii! Iti propunem o dieta de toamna foarte simpla, care te va ajuta sa slabesti, sa-ti cresti imunitatea si sa previi boli grave, cum ar fi cancerul. Trebuie sa stii ca aceasta dieta nu tine doar de alimentatie, ci si de un stil de viata echilibrat.

Consuma cat mai des fructele si legumele toamnei



Unul dintre avantajele majore ale toamnei este acela ca ai la dispozitie o multime de fructe si legume cu proprietati miraculoase pentru organism. Cu siguranta le-ai consumat si pana acum, insa poate nu stiai cat de benefice sunt pentru silueta, pentru sistemul imunitar si pentru combaterea efectelor radicalilor liberi.

Dovleacul, un antioxidant natural



Este sezonul dovlecilor, asa ca acum ai ocazia sa iti iei doza binemeritata de vitamine, minerale si substante nutritive. Dovleacul te ajuta sa slabesti, deoarece are un continut ridicat de fibre, care iti potolesc rapid foamea si combat poftele alimentare. In acelasi timp, contine o cantitate generoasa de betacaroten, un antioxidant natural care iti intareste sistemul imunitar si iti protejeaza organismul de cancer.

Merele si perele, duo-ul imbatabil in lupta cu kilogramele



Merele si perele se numara printre cele mai sanatoase fructe de toamna. Contin foarte multe vitamine care iti intaresc imunitatea, dar in acelasi timp au in compozitie antioxidanti care previn imbolnavirea celulelor. Cat despre slabit, merele si perele au o reputatie excelenta in acest sens, datorita continutului mare de apa si fibre.

Ciupercile de toamna, satioase, gustoase si sanatoase



Ciupercile de toamna (ghebe, hribi, opintici) sunt ideale atat pentru pierderea kilogramelor suplimentare, cat si pentru protejarea organismului de cancer si intarirea sistemului imunitar. Au foarte putine calorii si pot fi consumate in zeci de moduri, asa ca integreaza-le cu incredere in meniul tau de toamna.

Varza, aliat al siluetei si imunitatii



Nu in ultimul rand, dieta de toamna ar trebui sa includa un consum generos de varza. Bogata in fibre si saraca in calorii, varza te ajuta sa slabesti rapid, in timp ce vitaminele si mineralele vor reduce nivelul de colesterol, iti vor intari imunitatea si te vor proteja de aproape toate tipurile de cancer.

Fa schimbari in obiceiurile de zi cu zi



Daca vrei sa slabesti, in dieta de toamna poti recurge la cateva schimbari mici in stilul de viata si obiceiurile zilnice. De exemplu, sa mananci din farfurii care au o culoare contrastanta fata de cea mancarii. Daca mananci paste carbonara, foloseste o farfurie albastra. In acest fel, vei observa mai bine cantitatea de mancare si vei fi tentata sa mananci mai putin, spun specialistii.

Fa miscare de relaxare



Dieta de toamna, care te ajuta sa slabesti, sa-ti intaresti imunitatea si sa te protejezi de cancer presupune sa faci si ceva miscare. Incearca miscarea de relaxare in locul sedintelor extenuante la sala. Plimbarile in parc sunt mult mai placute si au efecte benefice asupra intregii tale sanatati.

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Google News!