Directorul AIEA îi contrazice pe americani: Nu sunt dovezi privind derularea de către Iran a unui program „structurat” de arme nucleare

Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) a ONU, Rafael Grossi, a declarat luni că nu există dovezi că Iranul ar derula un program „structurat” de arme nucleare, a consemnat dpa, potrivit Agerpres.

„Nu vedem un program structurat de fabricare a armelor nucleare”, a declarat Rafael Grossi luni, într-o conferinţă de presă la Viena.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a invocat în parte preocupări privind reluarea de către Iran a unui program de arme nucleare ca justificare a campaniei militare împotriva Iranului lansată sâmbătă în comun cu Israelul.

Grossi a menţionat că AIEA nu poate exclude posibilitatea existenţei unor informaţii privind ambiţiile Iranului care nu au fost împărtăşite cu agenţia sa.

Limitări ale accesului AIEA în Iran

El a notat şi că inspectorii AIEA nu au acces la facilităţi nucleare cheie din Iran de peste opt luni, ceea ce înseamnă că agenţia nu poate verifica dacă a fost deturnat material nuclear în scopuri militare.

Teheranul neagă că ar urmări să obţină arme nucleare, insistând însă asupra dreptului său de a utiliza în mod paşnic energia atomică, inclusiv îmbogăţirea uraniului.

Riscurile unui accident nuclear

Directorul AIEA a avertizat pe de altă parte luni asupra riscului unui accident nuclear, pe fondul războiului care se extinde în Orientul Mijlociu, subliniind că atacurile militare comportă riscuri serioase.

„Nu putem exclude o posibilă emisie radiologică cu consecinţe grave, inclusiv necesitatea de a evacua zone la fel de extinse sau mai extinse decât oraşele mari”, a afirmat Grossi anterior, în cursul unei reuniuni speciale a consiliului guvernatorilor agenţiei.

El a avertizat de asemenea asupra riscurilor sporite de siguranţă nucleară în întreaga regiune, menţionând că mai multe ţări din Golf care găzduiesc facilităţi nucleare au fost şi ele atacate în represaliile iraniene.

Apelul AIEA la reținere

„Prin urmare, solicităm cea mai mare reţinere în toate operaţiunile militare”, a insistat directorul AIEA, amintind de reactoarele nucleare din Emiratele Arabe Unite, Iordania şi Siria şi adăugând că multe alte ţări din Orientul Mijlociu posedă la rândul lor tehnologie nucleară.

Israelul şi Statele Unite au atacat şi au avariat grav instalaţiile nucleare iraniene în războiul din iunie anul trecut, inclusiv uzina de îmbogăţire a uraniului de la Natanz.