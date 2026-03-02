Haos în Dubai după loviturile Iranului: Miliardarii fug pe capete – explozie de prețuri la avioanele private

Dubaiul, simbol al luxului și al turismului global, traversează momente de tensiune fără precedent după atacurile cu drone și rachete lansate de Iran ca răspuns la operațiunile americane și israeliene. Aeroportul a fost avariat, mai multe hoteluri și repere importante au fost lovite, iar orașul s-a transformat brusc din „loc de joacă al miliardarilor” într-un punct fierbinte al crizei regionale, potrivit relatărilor The Guardian.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat că sistemele de apărare continuă să intercepteze proiectilele, în timp ce autoritățile au decis închiderea ambasadei din Teheran pe fondul escaladării conflictului.

Haos pe rutele de evacuare

Cu aeroportul din Dubai afectat, mii de turiști și rezidenți încearcă să părăsească Emiratele pe cale terestră. Omanul a devenit una dintre cele mai accesibile opțiuni, drumul până la Muscat durând aproximativ patru ore și jumătate. Aeroportul capitalei omanite funcționează încă, însă cu întârzieri majore.

Cererea uriașă a blocat rapid zborurile comerciale. Majoritatea curselor spre Europa sunt deja complet rezervate până la finalul săptămânii, potrivit platformelor de rezervări.

În paralel, alți călători aleg o rută și mai lungă – aproximativ 10 ore cu mașina până la Riyadh, în Arabia Saudită, unde aeroportul rămâne operațional.

Explozie de prețuri la avioanele private

Cei foarte bogați recurg la soluții exclusive, dar și acestea devin tot mai greu de obținut. Cererea pentru zboruri private din Muscat a dus la scumpiri spectaculoase.

Firma de brokeraj JetVip a declarat că un zbor către Istanbul cu un avion mic Nextant costă acum aproximativ 85.000 de euro – de aproape trei ori mai mult decât tariful normal. Pe anumite chartere private spre Moscova, prețul ajunge la circa 20.000 de euro de persoană.

Situația este complicată și de faptul că numeroși operatori refuză să zboare în regiune din cauza riscurilor și a restricțiilor de asigurare. Compania austriacă AlbaJet a confirmat că disponibilitatea aeronavelor este „extrem de redusă”, estimând costuri de aproximativ 90.000 de euro pentru un zbor către Europa.

„Mulți proprietari de aeronave nu autorizează misiuni în zonă din cauza riscurilor. Avem cerere uriașă și ofertă foarte mică”, a explicat un reprezentant al companiei.

Dubaiul, obișnuit cu stabilitate și opulență, se confruntă acum cu o situație rară: hoteluri afectate, transport aerian paralizat și o cursă contra cronometru pentru evacuare. În timp ce autoritățile continuă interceptarea atacurilor, incertitudinea rămâne ridicată, iar presiunea asupra rutelor alternative crește de la o oră la alta.

