Digitalizare de „lux” la Aeroportul Chișinău: 5,2 milioane de lei pentru o pagină web. Administrația pretinde că e un „proiect strategic”

Administrația Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” (AIC) a lansat o licitație publică pentru dezvoltarea unei noi pagini web oficiale, valoarea estimată a contractului ridicându-se la 4.330.000 de lei (+ TVA). Suma, echivalentă cu aproximativ 220.000 de euro, a stârnit un val de critici în spațiul public, fiind considerată de mulți observatori drept exorbitantă pentru piața IT locală și a trezit suspiciuni rezonabile că la mijloc ar fi banală schemă de delapidare a bugetului.

Justificarea Aeroportului: „Nu este un simplu site, ci un ecosistem complex”

Ca reacție la reacțiile negative, reprezentanții Aeroportului au emis un comunicat de presă în care explică faptul că proiectul nu vizează doar un „redesign” vizual, ci implementarea unei infrastructuri digitale integrate. Potrivit AIC, noua platformă va include funcționalități avansate care ar justifica costul ridicat:

Comerț și logistică: Sisteme de rezervare online pentru parcare, Business Lounge și servicii Fast Track, cu procesare integrată a plăților.

Automatizare operațională: Conectarea prin API (interfață de programare) la sistemele critice de zbor și panourile informative din terminal pentru actualizarea datelor în timp real.

Securitate și accesibilitate: Implementarea standardelor de securitate cibernetică de ultimă generație și a normelor internaționale de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități (WCAG 2.1 AA).

Criticii proiectului actual subliniază că suma de peste 4 milioane de lei este una record pentru o instituție publică din Moldova în domeniul serviciilor web, ridicând semne de întrebare privind criteriile de selecție a viitorului prestator și necesitatea unor module complexe precum CRM (Managementul Relațiilor cu Clienții) integrate direct în portalul web.

Până la această oră, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nu a comentat oficial oportunitatea acestei investiții în contextul actualelor priorități bugetare ale Republicii Moldova.