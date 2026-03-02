Sute de angajați ai CFM rămân în concediu forțat până la sfârșitul lunii martie

În jur de 600 de angajați ai Căii Ferate din Moldova (CFM) continuă să fie în concediu forțat până la sfârșitul lunii martie, măsură menită să reducă cheltuielile întreprinderii. Aceasta reprezintă a doua prelungire a șomajului tehnic, introdus la sfârșitul anului 2025, pe fondul crizei financiare a CFM, restanțelor salariale și scăderii volumelor de transport de marfă și pasageri.

Potrivit directorului general al CFM, Serghei Cotelnic, numărul angajaților afectați a scăzut comparativ cu lunile anterioare.

„Au fost 1.000 de angajați, acum între 500 și 600 vor rămâne în șomaj tehnic. Din aprilie ne așteptăm să revenim la muncă cu toții, 100%.”

Prelungirea șomajului tehnic este strâns legată de scăderea sezonieră a transportului în timpul iernii. Conducerea CFM subliniază că această măsură este o alternativă la concedieri masive și face parte din procesul de reformă și reorganizare a întreprinderii.

Problemele financiare ale CFM datează încă din 2009, când transportul de mărfuri a scăzut semnificativ, iar situația s-a agravat ulterior, inclusiv în 2016 și 2022, după reducerea tranzitului feroviar prin Ucraina și închiderea Portului Odesa. În prezent, întreprinderea are aproximativ 3.500 de angajați, iar restanțele salariale se ridică la 50 de milioane de lei, deși angajații încă primesc lefurile aferente lunii decembrie.

Pentru a diminua povara financiară, CFM a organizat licitații pentru vagoane și piese vechi, iar în 2025 peste 2.000 de angajați au fost concediați în cadrul procesului de reorganizare.