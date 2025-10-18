Disensiuni în PAS din cauza candidaturii lui Munteanu

Propunerea lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru a generat reacții diferite pe scena politică, inclusiv în interiorul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Afirmația a fost făcută de Ion Bulgac, membru al Mișcării „Alternativa Națională”, în cadrul emisiunii „Întreabă Ghețu”.

Deputatul PAS, Dorin Istratii, a respins însă aceste speculații, precizând că decizia privind înaintarea candidaturii a fost adoptată în unanimitate.

„Societatea aștepta un candidat la funcția de premier. În cadrul ultimei ședințe, toți deputații au susținut propunerea lui Alexandru Munteanu. A existat consens total”.

În replică, Ion Bulgac a afirmat că a observat „mai multă agitație în rândul PAS decât în opoziție” și a făcut trimitere la declarațiile unor miniștri din Guvernul Recean, care ar fi spus că nu îl cunosc pe Munteanu. „Este firesc ca într-un partid mare să existe opinii diferite, important e ca ele să fie asumate deschis”, a adăugat Bulgac.

Deputatul PAS a menționat că l-a cunoscut recent pe Alexandru Munteanu, în cadrul unei întâlniri de lucru: „Am avut o discuție cu dumnealui chiar de ziua orașului Chișinău”.

Și alte partide au comentat nominalizarea. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că „în interiorul PAS există tensiuni privind această propunere”. La rândul lor, Igor Dodon, lider al Blocului Patriotic, și Vasile Costiuc, președintele Partidului „Democrația Acasă”, au anunțat că nu vor susține un eventual Guvern condus de Alexandru Munteanu.