Dispute în cadrul unei ședințe de comisie, la Parlament. Grițco, către Babici: „Nu tu, dar dvs. că n-am păscut bobocii împreună, la Soroca”

Schimb de replici în cadrul unei ședințe de comisie, la Parlament, între președinta fracțiunii Partidului Nostru din Consiliul Municipal Bălți, Elena Grițco, și deputatul PAS, Ion Babici. Nemulțumită de faptul că acesta i s-a adresat cu „tu”, Grițco i-a cerut să folosească formula de politețe: „Nu tu, ci dumneavoastră. N-am păscut bobocii împreună.”

„Nu tu, domnul Babici, dar dumneavoastră. Eu nu am păscut cu dumneavoastră bobocii pe imașul de la Soroca. Cu colegii dumneavoastră de partid să vorbiți așa. M-ați înțeles?”, a declarat Elena Grițco.