Divorțul ar putea deveni un lux: Guvernul Munteanu propune majorarea taxei de la 210 la 900 de lei

Divorțul ar putea deveni considerabil mai scump în Republica Moldova. Guvernul urmează să examineze, în ședința de miercuri, 5 noiembrie, un proiect de hotărâre prin care se propune majorarea taxei pentru desfacerea căsătoriei de la 210 lei la 900 lei.

Proiectul de hotărâre, identificat cu numărul, a fost publicat pe site-ul Guvernului și prevede ajustarea tarifelor pentru o serie de servicii prestate de Agenția Servicii Publice (ASP), inclusiv cele de stare civilă.

Potrivit documentului, taxa pentru înregistrarea divorțului în baza declarației comune a soților depuse la ghișeu ar urma să fie de 900 lei, iar pentru cererile depuse online, de 810 lei. Termenul de prestare a serviciului ar rămâne de 25 de zile lucrătoare.

Autorii proiectului motivează majorarea prin necesitatea acoperirii costurilor reale ale serviciilor și modernizării infrastructurii digitale a ASP.