USMF „Nicolae Testemițanu” va iniția o anchetă internă în cazul medicilor din România

Administrația Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova s-a autosesizat și va iniția o anchetă internă după ce autoritățile din România au efectuat percheziții într-un dosar care vizează mai mulți medici.

Totodată, Universitatea a comunicat că nu a primit nici o notificare din partea autorităților din România sau din Republica Moldova referitor la cazuri ce vizează medici din România, absolvenți ai USMF „Nicolae Testemițanu”.

„Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” își reafirmă angajamentul față de respectarea normelor legale, a principiilor etice și a standardelor profesionale înalte în procesul de instruire și activitate medicală”, a comunicat administrația instituției.